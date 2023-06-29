В ЛНР сообщили об усилении ВСУ ударных групп для наступления на Артемовск и Соледар

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные также увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило ударные группы для наступления на города Артемовск (украинское название - Бахмут) и Соледар в ДНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенных пунктов Артемовск и Соледар со стороны вооруженных формирований Украины отмечается усиление действий наступательного характера. Ударные группы противника усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава", - сказал он.

Офицер отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов упомянутых городов.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 июня сообщил, что подразделения Южной группировки войск успешно отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое в ДНР.