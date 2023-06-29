Оператор БПЛА рассказал о состоянии Антоновского моста под Херсоном

По мосту сейчас нельзя перебраться, отметил оператор БПЛА с позывным Джокер

АЛЁШКИ /Херсонская область/, 29 июня. /ТАСС/. Антоновский мост, соединявший ранее остров вблизи левого берега Днепра с правым, на котором расположен занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ) город Херсон, в плачевном состоянии. Об этом сообщил журналистам российский оператор БПЛА с позывным Джокер.

"Состояние Антоновского моста, я бы даже сказал, плачевное. По нему не перебраться, ничего нельзя сделать", - сказал Джокер.

Он добавил, что малый Алёшкинский мост, который соединяет остров с левым берегом Днепра, подвергся атаке ВСУ. "Большое количество разрывов, и состояние его не особо хорошее", - отметил он.

Российские военные в последние дни уничтожают группы украинских наемников на острове под Антоновским мостом. ВСУ не могут пробраться на левый берег Днепра, небольшими силами они укрылись от огня российской артиллерии в дачных домиках в нескольких километрах от Алёшек и оказались отрезаны от снабжения с правого берега.