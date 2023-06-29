Ростех поставил Минобороны первую в 2023 году партию модернизированных САУ "Мста-С"

Установка снащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, которая может автономно определять координаты и автоматически рассчитывать установки для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также обеспечивать выполнение противоогневого маневра

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в рамках гособоронзаказа поставила Минобороны РФ первую в 2023 году партию модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С". Об этом в четверг сообщили в госкорпорации.

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С". Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях", - сообщили там.

В Ростехе уточнили, что АСУНО может автономно определять координаты и автоматически рассчитывать установки для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также обеспечивать выполнение противоогневого маневра. Кроме того, автоматически осуществляются наводка орудия и ее восстановление после выстрела. Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме снижают нагрузки на экипаж и обеспечивают скорострельность при использовании возимого боеприпаса в восемь выстрелов в минуту.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, все поставленные машины перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, а также заводскую проверку систем. "Сейчас гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации", - уточнил он.

САУ 2С19 "Мста-С" - самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.