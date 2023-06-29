Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ "Краснополем"

По данным ведомства, разведывательно-ударный БПЛА "Иноходец" навел высокоточный боеприпас "Краснополь" на цель

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Иноходец" навел высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь" на цель. В результате был уничтожен склад боеприпасов. Соответствующее видео распространило в четверг Минобороны РФ.

"Расчет разведывательно-ударного БПЛА "Иноходец" вскрыв место расположения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса. В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен", - отметили в ведомстве.

Боеприпас "Краснополь"

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель.

Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм, больше дальность стрельбы (26 км), а также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

Беспилотник "Иноходец"

"Иноходец" - российский средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт", на котором предусмотрена установка до четырех ракет класса "воздух-земля". Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, а максимальная высота полета - 7,5 км. В воздухе он может находиться до 24 часов. Максимальная масса боевой нагрузки БЛА "Иноходец" достигает 250 кг. Сообщалось, что специалисты АО "Кронштадт" работают над оснащением аппарата системой радиоэлектронной борьбы.