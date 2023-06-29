В Приамурье на экипировку нового батальона выделили около 9,5 млн рублей

Подразделение укомплектовывается необходимым обмундированием, беспилотными летательными аппаратами и прицелами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили 9,5 млн рублей на экипировку нового объединения - "Амурского" батальона, который создается в регионе по указу президента РФ Владимира Путина для участив в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Согласно указу верховного главнокомандующего - президента России на территории РФ создается новое объединение. В укомплектовании этой армии участвует и Амурская область. У нас создается "Амурский" батальон. Его костяк - офицеры, которые уже принимали участие в боевых действиях", - приводятся слова военного комиссара Приамурья, полковника Дениса Агеева. На приобретение экипировки выделено около 9,5 млн рублей.

Батальон укомплектовывается необходимым обмундированием, беспилотными летательными аппаратами и прицелами. Также для бойцов разработали специальный шеврон с наименованием "Амурский батальон".

Объединение формируется из жителей региона, которые заключают контракты на военную службу. Возраст для военнослужащих, которые могут вступить в батальон, от 18 до 60 лет, по некоторым учетным военным специальностям - до 65 лет. Все, кто вошел в состав батальона, пройдут боевое слаживание в центральном военном округе.

"Бойцов полностью подготовят. Они пройдут одиночное слаживание, слаживание в составе отделений, взводов, рот и батальона. После этого они убудут в зону проведения специальной военной операции. На боевом слаживании военнослужащие вспомнят азы военной науки, в том числе - как стрелять из всех видов оружия. То есть из большого количества людей будет сформирован военный сплоченный коллектив. Слаживание проводится 2-3 месяца", - сказал Агеев.