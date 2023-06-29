МО РФ: ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях потеряли до 135 военнослужащих

По данным военного ведомства, также уничтожены три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметил он.