29 июня, 11:00,
обновлено 29 июня, 11:08
Военная операция на Украине

МО РФ: ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях потеряли до 135 военнослужащих

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожены три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметил он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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