МО РФ сообщило об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили за сутки до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а также пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в ЛНР. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

Конашенков добавил, что всего за сутки на этом направлении уничтожено до 65 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".