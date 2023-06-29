29 июня, 11:02,
обновлено 29 июня, 11:10
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Времевского выступа

© Минобороны России

По данным военного ведомства, ВСУ атаковали в районе населенного пункта Старомайорское

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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