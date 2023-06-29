29 июня, 11:01,
обновлено 29 июня, 11:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что в Краматорске 27 июня уничтожили двух генералов и до 50 офицеров ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожены до 20 наемников и советников

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Два генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также до 20 наемников и советников уничтожены в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске.

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Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорсе Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров Вооруженных сил Украины, а также до двадцати иностранных наемников и военных советников", - заявил Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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