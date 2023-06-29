29 июня, 11:02,
обновлено 29 июня, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ составили до 530 военнослужащих на донецком направлении

© Минобороны России

По данным военного ведомства, в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР и и Тоненькое в ДНР подразделения Южной группировки войск успешно отразили четыре атаки ВСУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 530 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боевых действий на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено четыре атаки противника. В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Конашенков.

По его словам, были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. "Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - отметил Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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