МО РФ сообщило, что потери ВСУ составили до 530 военнослужащих на донецком направлении

По данным военного ведомства, в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР и и Тоненькое в ДНР подразделения Южной группировки войск успешно отразили четыре атаки ВСУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 530 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боевых действий на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено четыре атаки противника. В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Конашенков.

По его словам, были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. "Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - отметил Конашенков.