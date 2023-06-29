29 июня, 11:04,
обновлено 29 июня, 11:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, всего на этом направлении в течение суток уничтожили до 40 украинских военнослужащих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские силы уничтожили на херсонском направлении склад боеприпасов бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

Всего на херсонском направлении, по его словам, в течение суток уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 6 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация