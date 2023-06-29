МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские силы уничтожили на херсонском направлении склад боеприпасов бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.
Всего на херсонском направлении, по его словам, в течение суток уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 6 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".