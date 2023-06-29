29 июня, 11:04, Военная операция на Украине МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, всего на этом направлении в течение суток уничтожили до 40 украинских военнослужащих