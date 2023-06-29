29 июня, 11:05,
обновлено 29 июня, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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