МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили более 25 военных

По данным военного ведомства, также уничтожены три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили более 25 военных.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказал он.