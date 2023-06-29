29 июня, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили более 25 военных

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожены три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили более 25 военных.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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