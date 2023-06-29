Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА

По данным военного ведомства, также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и ракета HARM

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM, сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Голиково Луганской Народной Республики и Новая Збурьевка Херсонской области.

Он также добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 402 танка и других боевых бронированных машин, 1 133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 276 единиц специальной военной автомобильной техники.

В новость внесена правка (14:24 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, правильно - Володино, Евгеновка Донецкой Народной Республики.