Модернизированный комплекс для разведки "Взор" представили на выставке в Москве

Комплекс отличается невысокой ценой и является изделием одноразового применения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Модернизированный разведывательный комплекс "Взор", применяющийся в спецоперации на Украине, был впервые показан на специализированной выставке "Экипировка" в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика.

"Взор" - альтернатива дронам-разведчикам. Система позволяет оперативно оценить обстановку и провести рекогносцировку. Данные "Взор" передает бойцу на обычный планшет в режиме реального времени. На выставке представлено два варианта комплекса, в том числе модернизированный вариант. В этом году комплекс был адаптирован для хранения и применения в условиях экстремальных температур - от минус 30 градусов", - рассказал разработчик.

Комплекс отличается невысокой ценой и является изделием одноразового применения. "Главная особенность - одноразовость. Комплекс улетел и все, его стоимость существенно ниже, чем у дронов-разведчиков известных производителей. В настоящее время наш комплекс успешно применяется в зоне СВО", - уточнили в организации.

Масса ракетницы - 300 гр, длина - 300 мм. Высота съемки - 250 м "Взор" - прост в эксплуатации, бойцу не требуется специальная подготовка. Система запускается как обычная ракетница", - отметил собеседник ТАСС.

Как подчеркнул разработчик, на данный момент российская система не имеет аналогов. "Опытные образцы подобных устройств сейчас разрабатываются рядом стран НАТО, но пока не применяются", - заявил специалист.

Выставка "Экипировка" проходит на ВДНХ с 29 по 30 июня.