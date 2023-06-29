В МО заявили, что беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

Российская сторона предупредила, что не несет ответственности за безопасность таких полетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Беспилотник MQ-9 Reaper проамериканской коалиции в Сирии незаконно приблизился российским военным объектам на аэродроме Квайрес в провинции Алеппо. Российская сторона предупреждает, что не несет ответственности за безопасность таких полетов, заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Он отметил, что, несмотря на соблюдение российской стороной условий меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, со стороны возглавляемой США "международной антитеррористической коалиции" продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации, которые носят целенаправленный и систематический характер.

"За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции". Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 Reaper к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо. Напоминаем, что данные полеты БПЛА "коалиции" не согласованы с российской стороной, поэтому она не несет ответственности за их безопасность", - сказал Гуринов.