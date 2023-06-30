В России создали станцию "Аргус-Антифурия" для подавления беспилотников дальнего действия

Директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина отметила, что ведутся переговоры о проведении совместных испытаний устройства с Минобороны и силовыми ведомствами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали мобильную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Аргус-Антифурия" для подавления любых беспилотных летательных аппаратов, включая боевые дроны дальнего действия. Об этом ТАСС сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина.

Станция была впервые представлена на выставке "Экипировка", которая проходит в Москве 29-30 июня. "Аргус-Антифурия" - стационарная установка, которая может подавлять даже очень большие беспилотники самолетного типа. Система сделана с прицелом для применения в зоне спецоперации, но ее планируется использовать и для защиты городской инфраструктуры", - рассказала Баландина. По ее словам, система способна эффективно подавлять беспилотники, стоящие на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых "Фурия", "Лелека" и "Валькирия".

Станция может устанавливаться на треногу высотой до 3 м, крепиться на автомобили типа пикап, а также размещаться на базе стационарных постов наблюдения. "На выставке представлен опытный образец. В настоящее время данная модификация находится на доработке для более эффективного применения в зоне боевых действий. Испытания "Аргус-Антифурии" запланированы на август этого года, мы ведем переговоры о проведении совместных испытаний с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Серийное производство планируется начать с сентября", - отметила представитель НПО "Кайсант".

Скорость развертывания станции составляет не более пять минут. Устройство отличается большой дальностью подавления - до 2 км. "Система весит всего 18 кг. При питании от сети 220 В изделие может работать круглосуточно при смене операторов. Принцип действия заключается в том, что станция перекрывает любые частоты, на которых летают дроны. Связь оператора и дрона блокируется, дрон теряет связь, прекращается выполнение полетного задания", - уточнила Баландина.

Директор по развитию организации также рассказала, что эффект от воздействия станции "Аргус-Антифурия" зависит от модификации дрона. "Сейчас очень большое количество разных аппаратов именно с точки зрения внутренней прошивки. Когда мы поймали лучом станции дрон и пытаемся заглушить, то он может пытаться убежать, вернуться домой. В таком случае единственный способ его уничтожить - поймать лучом, дрон подвисает и отстреливается", - подчеркнула она.