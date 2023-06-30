В России разработали систему кругового подавления дронов "Аргус-Купол"

Директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина пояснила, что устройство представлено как в стационарной, так и в передвижной модификации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В России создали систему кругового подавления "Аргус-Купол" для подавления беспилотных летательных аппаратов путем постановки всенаправленных помех высокой мощности. Об этом ТАСС сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина.

Новейшая система была впервые представлена на выставке "Экипировка", которая проходит 29-30 июня в Москве. "Аргус-Купол" способна уже в момент своего запуска пресечь полеты одного или нескольких беспилотников, включая рой дронов, в зоне своего действия. Система разработана как в стационарной, так и в передвижной модификации", - рассказала Баландина.

По ее словам, несколько образцов изделия применяются в зоне спецоперации. "Переносной "Аргус-Купол" можно применять для спасательных операций и для защиты объектов - окопов, опорных пунктов. Если мы берем более крупные антенны, увеличиваем радиус действия, то можем закрыть "Куполом" значимые объекты, в том числе и гражданские. Мы выпустили несколько образцов, они прекрасно прошли испытания и сейчас применяются в зоне СВО. После получения обратной связи система будет запущена в серию", - подчеркнула Баландина.

Представитель НПО "Кайсант" отметила, что особенность новой системы заключается в постановке помех всенаправленными антеннами, а также повышенной мощности излучения в необходимых диапазонах частот, что позволяет закрывать подступы к охраняемому объекту со всех сторон.

Устройство может производиться в различных размерах в зависимости от величины необходимой зоны охвата. "В зависимости от размера кейса и антенн, которые там расположены, можно менять радиус действия. К примеру, на открытом поле нельзя использовать большой диаметр, там нужен "Купол" с радиусом действия от 150 до 300 кв. м, которую не замечают спутники, видят как ошибку. Таким образом система малого радиуса действия позволяет создать спасательный коридор для эвакуации", - сообщила Баландина.

По ее словам, под воздействием системы "Аргус-Купол" дроны останавливаются на месте, либо постепенно снижаются. В отдельных случаях происходит неуправляемое падение беспилотников на землю.