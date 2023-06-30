В Японском море корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ провел противолодочное учение

Роль противника выполнял экипаж подлодоки проекта 636.3 "Варшавянка"

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений провел дуэль с подводной лодкой в Японском море, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"БПК "Адмирал Трибуц" ТОФ осуществил поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов Японского моря. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль противника выполнял экипаж одной из дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ", - говорится в сообщении.

В ходе учений с выполнением практических стрельб экипажи корабля и подлодки разыграли морскую дуэль. Экипажу БПК "Адмирал Трибуц" удалось обнаружить подводную лодку и атаковать ее торпедами и глубинными реактивными бомбами. В свою очередь подводная лодка нанесла торпедный удар по кораблю.

Экипаж БПК выполнил комплекс мероприятий по противолодочной обороне, боевому маневрированию при поиске подводной лодки и уклонению от противокорабельных средств поражения. Благодаря грамотным и оперативным действиям личного состава в ходе учения все задачи были успешно выполнены, уточнила пресс-служба.

