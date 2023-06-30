Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты временной дислокации четырех украинских бригад

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авиация Южной группировки войск нанесла удары на трех направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и бригады теробороны. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника", - сказал он.

По словам Астафьева, подразделения группировки также сорвали атаку штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка на авдеевском направлении.

Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, подразделение специального назначения соединения Южного военного округа вскрыло выдвижение разведывательно-диверсионной группы в районе Первомайского. Ударом артиллерии противный был остановлен и понес потери в живой силе и технике.

Вадим Астафьев также проинформировал, что артиллерия группировки нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три 120-мм миномета и две единицы автомобильной техники подвоза. А экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес удар по скоплению живой силы противника в районе окраины Артемовска.