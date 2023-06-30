В Москве на выставке показали дрон-разведчик "Комар" с системой стабилизации

Аппарат может производить фото и видеосъемку, слежение и наведение

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Беспилотник "Комар" для ведения разведки, оснащенный системой стабилизации и максимально простой в управлении, впервые представлен на выставке "Экипировка" в Москве. Об этом ТАСС рассказал представитель компании-разработчика ООО "Компонент".

"Аппарат предназначен для разведки, "Комар" может производить фото и видеосъемку, слежение, наведение. От других FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица" - прим. ТАСС), которые пилот может опрокинуть неудачным движением, его отличает способность лететь в стабилизированном режиме. "Комар" больше помогает пилоту в этом плане: если человек резко ускоряется или поворачивает, то дрон стабилизируется, поскольку понимает, что движения могли привести к падению. Для пилотирования "Комара" не нужно иметь навыков построения полетного задания, он проще, чем аналогичные аппараты", - сообщили в организации.

Масса беспилотного летательного аппарата - 1,1 кг. Аппарат может нести полезную нагрузку весом до 400 гр. Дальность полета - до 15 км. Скорость полета - до 120 км/ч. "Комар" позволяет пилоту решать задачи, которые ставятся сегодня перед FPV-дронами, не имея навыков пилотирования такими дронами", - отметили в ООО "Компонент".

Выставка "Экипировка" проходит на ВДНХ в Москве с 29 по 30 июня.