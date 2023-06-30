В ЛНР сообщили об использовании ВСУ техники НАТО при попытке наступления возле Артемовска

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что российские военнослужащие отразили все атаки украинских военных, не допустив прорыва

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи артиллерии, бронетехники и танков производства стран - участниц НАТО попытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях города Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, силы РФ отразили все атаки противника. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе Артемовска вооруженные формирования Украины батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки", - сказал он.

Офицер подчеркнул, что российские военнослужащие отразили все атаки противника, не допустив прорыва.

В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе Артемовска сложная, но полностью контролируется российскими силами, несмотря на регулярные и хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.