В ЛНР сообщили об обустройстве ВСУ стихийных захоронений у Макеевки и Невского

Как отметил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко, в этих районах в низинах, удаленных от населенных пунктов, выявили свежие траншеи и насыпи

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР обустроили стихийные захоронения погибших сослуживцев, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР) при помощи аэроразведки в низинах, удаленных от населенных пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков", - сказал он.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва в ЛНР.