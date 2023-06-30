В России создали универсальный дрон-конструктор для поражения живой силы

Беспилотник способен нести боевую нагрузку массой до 2,5 кг

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Беспилотного Авиастроения" разработало беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа "Вектор ЛК-210", оборудованный модульным шасси и являющийся универсальным носителем для поражения живой силы противника. Об этом ТАСС сообщили в организации.

БПЛА построен по схеме "летающее крыло". "Особенность изделия в более широком спектре возможностей: "Вектор ЛК-210" отличается большей многофункциональностью, чем аналогичные аппараты. Изначально нами была создана концепция универсального носителя. То есть это летательный аппарат, который имеет определенный форм-фактор, и внутри него размещается модульное шасси. Получается дрон-конструктор с неизменными внешними габаритными размерами, который позволяет компоновать внутри различное оборудование, а также располагать навесное оборудование, включая замену части фюзеляжа на требуемый для выполнения задачи форм-фактор", - подчеркнули в ОКБ "Беспилотного Авиастроения".

Дрон способен нести боевую нагрузку массой до 2,5 кг. "Основное предназначение "Вектора ЛК-210" - поражение живой силы противника. Допустимая масса боевой нагрузки позволяет применять ее в качестве элементов, осуществляющих поражение при помощи бомбометания.

Конкретно в данном случае может использоваться, например: две ручных гранаты, кумулятивная ручная граната, либо четыре боеприпаса ВОГ-17 или ВОГ-25. На сегодняшний день упор в боевой нагрузке был сделан именно на несении гранатометных подствольных выстрелов ВОГ, поскольку эти боеприпасы есть в любом подразделении. У бойцов не будет проблем, чтобы подобрать боевую часть для этого самолета", - уточнили в ОКБ.

В организации подчеркнули, что в настоящее время ведется подготовка аппарата к первым летным испытаниям. "Летающее крыло будет готово к летным испытаниям в течение месяца-полутора", - отметил собеседник ТАСС.

Полетное время дрона составляет до 1,5 часа. Максимальная высота полета - 2,5 км. Крейсерская скорость - 65 км/ч, максимальная - 120 км/ч. Беспилотник полностью композитный и не боится влажной среды, например, в облачности. Для посадки может использоваться парашют при необходимости посадки на ограниченную площадку. Разработчик уточнил, что с аппаратом может проводить предстартовую подготовку и осуществлять запуск один человек. "На подготовку к взлету уходит не более 12 минут, все зависит от степени подготовленности пилота и сложности полетного задания", - заявили в ОКБ.

ОКБ "Беспилотного авиастроения" - малая производственная компания, занимающаяся проектированием, созданием и летными испытаниями БПЛА различного типа для широкого спектра задач.