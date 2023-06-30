Самый крупный тральщик Северного флота выполнит артиллерийские стрельбы

Речь идет о тральщике "Владимир Гуманенко"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Самый крупный морской тральщик Северного флота (СФ) "Владимир Гуманенко" выполнит артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СФ.

"Сегодня морской тральщик Кольской флотилии разнородных сил СФ "Владимир Гуманенко" вышел в полигоны боевой подготовки для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж тральщика отработает ряд артиллерийских стрельб, тактическим фоном которых станет отражение атак условного противника с воздуха и с моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, боевые расчеты тральщика выполнят ряд артиллерийских стрельб по морской и имитированной воздушной целям, а также по мишени, имитирующей плавающую мину.

После выполнения учебно-боевых задач в море тральщик вернется в пункт постоянного базирования - город Полярный.

Морской тральщик "Владимир Гуманенко" является самым крупным минно-тральным кораблем СФ. Его экипаж успешно выполняет поставленные задачи в ближней и дальней морских зонах, в том числе в арктических морях. Корабль принимал участие в поиске миноподобных объектов времен Великой Отечественной войны в Обской губе Карского моря.