30 июня, 11:13,
обновлено 30 июня, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

© Минобороны России

Уничтожена ДРГ противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении, а также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Запорожской области.

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Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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