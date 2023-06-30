МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Уничтожена ДРГ противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении, а также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Запорожской области.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он.