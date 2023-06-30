МО РФ сообщило об уничтожении до 45 военных ВСУ на херсонском направлении

Также ликвидированы четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили до 45 украинских военных на херсонском направлении.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - заявил Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.