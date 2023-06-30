Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 8-му артиллерийскому полку. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Постановляю присвоить 8-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 8-й гвардейский артиллерийский полк", - говорится в документе.
Отмечается, что полк получил это наименование за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".