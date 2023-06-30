30 июня, 11:48

Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский"

Он получил его за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 8-му артиллерийскому полку. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Постановляю присвоить 8-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 8-й гвардейский артиллерийский полк", - говорится в документе.

Отмечается, что полк получил это наименование за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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