30 июня, 11:48 Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский"

Он получил его за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"