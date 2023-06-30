ОСК за пять лет передала ВМФ России более 30 кораблей

Глава корпорации Алексей Рахманов отметил, что объемы выполненных контрактов по государственному оборонному заказу и по линии военно-технического сотрудничества "выросло на порядок"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. За пять последних лет предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передали ВМФ России более 30 кораблей. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на торжественной церемонии, посвященной отмечавшемуся накануне в России Дню кораблестроителя.

"Лучше всего о делах в корпорации говорит то, что за последние годы в ней состоялось пять больших мероприятий с участием главы государства. В присутствии президента пополняется и наш военный флот. Только за последние пять лет мы передали ВМФ более 30 кораблей", - сказал он.

По его словам, "за 16 лет существования корпорации объемы выполненных контрактов по государственному оборонному заказу и по линии военно-технического сотрудничества выросли на порядок".