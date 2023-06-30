30 июня, 16:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны России зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В ведомстве отметили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных пунктах на территории Нагорного Карабаха. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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