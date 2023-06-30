Путин поздравил 8-й артиллерийский полк с присвоением почетного наименования "гвардейский"

Президент назвал это "высокой честью и признанием особых заслуг, массового героизма и отваги"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-го артиллерийского полка по случаю присвоения ему почетного наименования "гвардейский". Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - следует из текста поздравительной телеграммы.

Президент выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Путин пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.

Ранее глава государства подписал указ о присвоении полку почетного наименования.