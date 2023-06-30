Минобороны РФ зафиксировало пять нарушений меморандума с США о беспилотниках в Сирии

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие коалиции во главе с США, за прошедшие сутки пять раз пролетели над Сирией в нарушение меморандума о взаимопонимании между военными ведомствами РФ и США. Об этом сообщил в пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Гуринов.

"За сутки зафиксировано пять случаев нарушения меморандума о взаимопонимании между МО РФ и МО США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США", - сказал он.