Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 и Ми-8 в зоне СВО

Российская авиация уничтожила замаскированные пункты управления Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа уничтожили пункты управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ми-35 работают в непосредственной близости от линии соприкосновения. Их сопровождает группа огневой поддержки на транспортно-боевом вертолете Ми-8, на борту которого стрелки, пулеметчики и медик.

"Ми-35 выныривает из-за деревьев, резко задирает нос и выпускает восьмидесятимиллиметровые неуправляемые авиационные ракеты. Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении <…> Вертолеты двигаются в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета", - описывают работу экипажей Ми-35 в Минобороны РФ

Там добавили, что в случае возникновения нештатной ситуации экипаж Ми-8 должен организовать огневое прикрытие экипажа Ми-35 и осуществить его эвакуацию и доставку на аэродром постоянного базирования.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Также Ми-35 способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - 2 человека. Вертолет способен разгоняться до 310 км/ч. Вооружение - противотанковые ракеты "Штурм-В", пушка калибра 23 мм, неуправляемые и управляемые ракеты, пулеметы различного калибра, авиабомбы и др.