Авиация ВС РФ уничтожила до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении

Противник также потерял пять единиц военной и специальной техники, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Экипаж Су-34 российской группировки войск "Запад" при помощи ракетно-бомбового удара уничтожил до взвода военнослужащих Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом в субботу рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по ремонтной базе и пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное. Потери противника составили более взвода живой силы и пять единиц военной и специальной техники", - сказал он.

Кроме этого, по словам Савчука, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.