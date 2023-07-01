1 июля, 02:04
Военная операция на Украине

Танки Т-90 группы "Запад" уничтожили две бронемашины ВСУ американского производства

В районе населенных пунктов Васильцовка и Песчанное барражирующими боеприпасами "Ланцет" были также поражены две станции контрбатарейной борьбы, сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Танки Т-90 группировки "Запад" уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины американского производства MRAP и HMMWV. Об этом в субботу рассказал ТАСС глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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"В полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов огнем из танков Т-90 с закрытых огневых позиций уничтожены бронированная боевая машина американского производства MRAP и HMMWV", - проинформировал он.

По словам Савчука, в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группами специального назначения в районе населенных пунктов Васильцовка и Песчанное барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50.

"Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка расчет РСЗО "Тор" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал заключил Зыбинский. 

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