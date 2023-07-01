В Пусан прибыл ледокол "Евпатий Коловрат"

Судно совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в Петропавловск-Камчатский

ТАСС, 1 июля. Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" прибыл в южнокорейский порт Пусан для пополнения запасов и отдыха экипажа в рамках перехода из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке, сообщила в субботу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Новейший ледокол "Евпатий Коловрат", построенный для Тихоокеанского флота, прибыл на рейд порта Пусан (Республика Корея) для пополнения материальных запасов и продовольствия, а также отдыха экипажа. Ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке - Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

Маршрут перехода судна проходил через Средиземное море, Индийский океан и акваторию Юго-Восточной Азии. По прибытии на Камчатку в июле 2023 года ледокол будет введен в корабельный состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России.

Судно построено по модернизированному проекту 21180М на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Ледокол был заложен в 2018 году, его прием в состав флота ожидается в текущем году.

Водоизмещение судна составляет чуть более 4 тыс. тонн, длина - 82 м, ширина - 19 м. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеется вертолетная площадка. При необходимости на судне могут быть установлены зенитные артиллерийские установки.

Задачами ледокола станут доставка грузов в отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.