В Херсонской области уничтожили украинский 120-мм миномет и гаубицу М-777

Также соединения группировки войск "Днепр" поразили места скопления военнослужащих ВСУ в районе острова Антоновский и населенного пункта Антоновка

ГЕНИЧЕСК, 1 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили 120-мм минометный расчет и гаубицу М-777 с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена гаубица М-777 с боекомплектом в районе населенного пункта Музыковка. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожено] место скопления военнослужащих ВСУ в районе острова Антоновский. Потери: 30 военнослужащих ВСУ погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожено] место скопления военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Антоновка. Потери: 15 военнослужащих ВСУ погибли, 7 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Он уточнил, что в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а на каховском направлении - место временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Дотчаны и позиция украинского подразделения около Саблуковки.