Замминистра обороны вручил награды военным, отличившимся на краснолиманском направлении

Более 50 бойцов получили награды, в том числе орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский крест IV степени

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на краснолиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении. Вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Более 50 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды, в том числе орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский крест IV степени.

Горемыкин поблагодарил военных за личный вклад, мужество и стойкость при выполнении боевых задач, а также за высокий профессионализм, проявленный в ходе ведения боевых действий.