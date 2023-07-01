МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, цель удара была достигнута

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", цель удара достигнута. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", - заявил Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "Цель удара достигнута", - подчеркнул он.