1 июля, 10:21,
обновлено 1 июля, 10:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, цель удара была достигнута

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", цель удара достигнута. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", - заявил Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "Цель удара достигнута", - подчеркнул он. 

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