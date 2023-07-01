Российские десантники под Артемовском отбили атаку 300 бойцов ВСУ

Как сообщили ТАСС в командовании группировки войск "Юг", ударами российской авиации и артиллерии за день было уничтожено более 200 украинских военнослужащих

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Более 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке шести танков и 10 броневиков пытались атаковать позиции российских десантников в районе села Берховка под Артемовском, атака была отбита, уничтожено более 200 солдат противника. Об этом сообщили ТАСС в командовании группировки войск "Юг".

"Сегодня в районе села Берховка Артемовского района ДНР (Донецкой Народной Республики - прим. ТАСС) ВСУ предприняли попытку контрнаступления. За сутки противник бросил в атаку более 300 боевиков при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне", - рассказал собеседник агентства.

В течение дня по украинским силам наносились удары авиацией и артиллерией группировки войск "Юг". Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь боевых машин пехоты и более 10 беспилотных летательных аппаратов типа "Валькирия" и "Лелека-100". Украинские военные отступили, оставив на поле боя своих раненых и погибших товарищей.