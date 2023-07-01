МО РФ: БЛА проамериканской коалиции в июне 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, в течение прошедшего июня 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", - сообщил он.