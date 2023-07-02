ВС РФ при атаке превосходящих сил ВСУ под Угледаром уничтожили большое количество техники

При отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное огнеметное поражение позиций противника предотвратило выдвижение его дополнительных резервов, добавил начальник пресс-центра гуппировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты группировки полковником Евгением Смирновым, сообщил ТАСС начальник пресс-центра "Востока" Олег Чехов.

Он сообщил, что Смирнов выполнял боевую задачу по управлению расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" на одном из участков южнодонецкого направления в ходе контрнаступления превосходящих сил ВСУ.

"При отражении атаки и украинских войск в районе Угледара грамотное оперативное управление расчетами, осуществляемое полковником Евгением Смирновым, позволило уничтожить значительное количество боевиков и техники ВСУ. Также при отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное своевременно огнеметное поражение позиций националистов предотвратило выдвижение дополнительных резервов противника. При этом были созданы благоприятные условия для продвижения мотострелковых подразделений группировки "Восток" на новые позиции, ранее занимаемые украинскими войсками", - сообщил Чехов.