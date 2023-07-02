Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении

На запорожском направлении артиллерия уничтожила разведгруппу противника, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение по наступающим силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах между Равнополем и Макаровкой, а также поразили несколько скоплений живой силы боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в субботу.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой. Уничтожена живая сила боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии уничтожены: минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица "Мста-Б" - в районе Новый Комар и пикап с националистами - в районе Пречистовки", - информировал он.

Чехов добавил, что силами армейской авиации поражены скопление боевиков и уничтожены три боевые бронированные машины в районе Урожайного, а также скопление боевиков в районе Макаровки и Новодонецкого.

"На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. Огнем гаубичной артиллерии уничтожены минометные расчеты в районе Гуляйполя и Малой Токмачки, две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками в районах Степового, Верхней Терсы и Луговского. Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбиты два беспилотных летательных аппарата "Лелека и один - "Фурия", - добавил начальник пресс-центра группировки.