На херсонском направлении уничтожили три украинских 120-мм миномета и две гаубицы М777

По информации представителя экстренных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также ликвидировали четверых военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 2 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три 120-мм минометных расчета и две гаубицы М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом. Потери: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. [Также уничтожены] три 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним. Потери: 12 военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позиция и пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Ликвидированы более 10 украинских военных, две машины выведены из строя.