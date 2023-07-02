МО РФ сообщило об уничтожении до 95 украинских военных на краснолиманском направлении

Кроме того, как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, были поражены один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, две гаубицы Д-30

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 95 украинских военных. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30", - заявил Конашенков.

По его словам, в течение суток авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки "Центр" на краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе Торского Донецкой Народной Республики, Червоной Дибровы и Невского Луганской Народной Республики. "Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики", - добавил он.