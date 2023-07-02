2 июля, 10:09,
обновлено 2 июля, 10:16
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

В том числе это произошло в районе Артемовска

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районе Артемовска. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

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