2 июля, 10:09,
обновлено 2 июля, 10:35
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении на станциях в Харьковской области военной техники ВСУ

Минобороны России
© Минобороны России

Ее перебросили из западных и центральных районов страны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили на станциях Балаклея и Чугуев в Харьковской области украинскую военную технику, переброшенную из западных и центральных районов страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ. В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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