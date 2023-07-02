Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в ЛНР на купянском направлении

Кроме того, были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили две атаки противника на купянском направлении в районе Новоселовского Луганской Народной Республики. Также были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

По его данным, потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также гаубицу Д-20. Были пресечены действия украинской ДРГ.