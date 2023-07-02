2 июля, 10:10,
обновлено 2 июля, 10:19
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на донецком направлении за сутки до 360 военных ВСУ

Кроме того, российские войска поразили шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную гаубицу "Гвоздика"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 360 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе Северска и Григоровки Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. 

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