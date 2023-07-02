МО РФ сообщило о перехвате за сутки четырех снарядов HIMARS и одной ракеты HARM ВСУ

Также силы противовоздушной обороны России в Запорожской области сбили штурмовик Су-25

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ в Запорожской области сбили штурмовик Су-25, за сутки перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS, одна ракета HARM и 14 БЛА Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по его словам, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Соледар, Красная Гора, Яковлевка, Володино, Егоровка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Куйбышево Запорожской области, Белогоровка и Новокраснянка Луганской Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4 859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 472 танка и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 365 единиц специальной военной автомобильной техники.